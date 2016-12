Internet foydalanuvchilarining bayramoldi eng mashhur so`rovi ayriliq haqida bo`ldi

Google qidiruv-tizimida “Sevgiling bilan qanday aloqani uzish mumkin?” savoli eng mashhur bo`ldi.

Mirror nashri jurnalistlari Google ushbu so`rovga qanday javob berayotganini tekshirishga qaror qildi.

“Ishda, do`stlaringiz yoki televizor qarshisida ko`p vaqt o`tkazayotgan bo`lsangiz havotirga tushish vaqti keldi”, — deyiladi bitta saytda.

“Avval sizga yoqqan uning qaysidir jihati sizni aqldan ozdira boshlagan bo`lsa”, — deyiladi boshqa saytdi.

“Nimaiki gapirmang, baland gapiring”— deya maslahat beradi uchinchisi. Mualliflarning fikrlariga ko`ra, ushbu belgilari hech narsa haqida gapirmayapti, sababi har qanday odam bunday hislarga duch kelgan.

Nashr mualliflari boshqa saytlardan buzilayotgan munosabatlar haqidagi ma`lumotlarni izlab ko`rishdi, biroq ularning maslahatlari bundanda ahmoqonaroq edi.

searches for 'should i break up with my boyfriend?' surging right now pic.twitter.com/3zVc63WGww