Xitoyda Yangi yil oldidan Trampga o`xshagan tovuq haykali o`rnatildi

Xitoyning Tayyuan shahar okrugida Yangi yil bayrami munosabati bilan tuzilishi AQShning yangi prezidenti Donald Trampni eslatadigan Tovuq haykali o`rnatildi, deb xabar berdi “Gazeta.ru” nashri.

Mazkur haykalni savdo majmuasi egasi buyurtma qilgan. Kelajakda u Trampga o`xshagan tovuq haykalining va Trampning qiyofasini eslatuvchi turli mahsulotlarning nusxasini ishlab chiqarishni rejalashtirgan.

Bu tovuq haykali AQSh prezidenti Donald Trampning Xitoydagi “ilk qiyofadoshi” emas. Ilgari ham Xitoyda Trampga o`xshagan oltin tustovuq ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylangandi. Besh yoshli tustovuqni Xanchjoulik jurnalist mahalliy safari bog`ida suratga olgan edi.

A mall in China has erected a statue reimagining Donald Trump as a giant rooster: https://t.co/NzPvfhFp5s pic.twitter.com/9cmaxiEnDx