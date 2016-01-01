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Ўқувчиларга ва абитуриентларга математика, физика, инглиз ва рус тиллари. Т. 644-41-36. (Юл.51)

Уй ремонти устаси. Хаммаси. Т.: (+99899) 816-03-96, (+99890) 323-03-96. (Х.48)

Кафельщик, малярка, ламинат. Т. (+99894) 637-68-50. (Х.1)

Инглиз, рус тили. Мактабга тайерлов. Т.: (+99890) 917-75-09, 274-91-69. (Х.51)

Инглиз, рус тилидан репетитор. Т.: (+99899) 878-69-96. (Гр.51)

Трикотаж цехига доимий ишга малакали мастер ва тикувчилар қабул қиламиз. Т.: (+99897) 424-69-20, (+99897) 707-69-20. (Юл.51)

Тикув цехига малакали тикувчилар керак. Яшаш шароитили. Медгородок.. Т. (+99898) 305-55-72. (Х.51)

Тикув цехига: мастер, тикувчи, бичувчи, нақшчи ишга қабул қиламиз. Мўлжал: м. «Чилонзор» Т. (+99871) 279-66-89, (+99890) 978-83-01. (Х.49)

Офисга аёл ва қиз консультантларни таклиф қиламиз. Т. (+99894) 637-53-68. (Х.49)

?????? ??????????? ?????? ?????Офисга консультант аёллар керак. Т. (+99893) 541-86-16. (Х.48)

Опытная закройщица в трикотажный цех. Чиланзар 19. Т. (+99890) 187-88-86. (К.51))

Мед ходимларга иш. Т. (+99890) 921-48-66. (Юл.51)

Малакали тикувчи, бичувчиларни ишга таклиф қиламиз. Манзил: Яшнабод тумани, Янгиобод дехқон бозори. Т.: (+99871) 294-45-95, (+99895) 128-84-00. (Юл.49

Миллий таомлар бўйича малакали ошпаз керак. Т.: (+99893) 563-01-84,. (Ав.51)

Малакали тикувчи, бичувчи, мастер, дазмолчи, қадоқловчиларни тикувчилик цехига ишга оламиз. Афзалликлар: юқори маош берилади, тушлик ва йўлкира корхона хисобидан. Манзил: Катта иттифоқ. Т. (+99893) 519-19-97, (+99894) 696-10-37. (Х.49)

Ишлаб чиқариш корхонасига тикувчилик цехига малакали ишчиларни доимий ишга қабул қиламиз. Т. (+99890) 917-30-35, (+99899) 825-66-35. (Х.47)

В ресторан на Юнусабадском районе: официанты, заведующий залом, телефонист, доставщик с личным авто, повар, уборщицы. Т. (+99893) 546-62-22. (Кр.51)

Буюк Ипак Йули яқинида жойлашган тикув цехига малакали бичувчи, тикувчиларни ишга қабул киламиз. Т. (+99897) 470-76-47. (Кр.49)

Автокран. Недорого. Т. (+99890) 930-27-07. (Кр.49)

Чиланзор-1, 3/1/4, ғиштли. Евроремонт. 44 000. Т. (+99897) 737-37-13. (Ав.27)

Офис сотаман. Евроремонт. Ўзимники. Мирзо-Улуғбек туманида, йўл бўйида. Т. (+99897) 400-79-42. (Ав.51)

Келес, янги қурилган 6 хонали, 5 сотихли уй сотилади. Т. (+99894) 649-32-24. (Юл.51)

Кафе 250 одам учун, хамма шароити бор. Юнусобод-7. Т. 400-86-68, 646-28-25. (Х.51)

Адвокат. Тажрибали. Т.: (+99890) 936-06-02, 241-10-09. (П.43)

Декоративные облицовочные плиты и памятники от цеха «Светлана». www.svetash.uz. Т.: (+99893) 595-12-06, (+99890) 189-28-01. (Юл.49)

Сотиб оламан

Асосан гилам, палас, идишлар, хрусталлар, сервизлар, кийимлар, пардалар, кўрпа-кўрпачалар, материал оламан. Қиммат. Т. (+99890) 805-23-38. (Гр.51)

Асосан хрустал, сервизлар, идишлар, материаллар, пардалар, кўрпа-кўпачалар оламан. Қиммат. Т. (+99894) 633-49-28. (Гр.51)

Akfa, эски эшик, ром, шифер, тахта, ванна. Т. (+99894) 661-91-97, (+99897) 448-37-35. (Х.51)

Akfа, ром, эшик, эски швеллер, шифер, дарвоза. Т. (+99897) 771-93-29. (Х.51)

Akfa б/у эшик ва ром, газплита, ванна, тунка, шифер сотиб оламиз. Т.: (+99895) 144-35-21, (+99890) 995-53-03, (+99897) 750-58-25. (Б.51)

Акфа б/у, ром, эшик, иахта, шифер, ванна, газплита, дарвоза ,тунука. Т.: 311-31-31, 166-96-66. (Юл.49)

Асила: идишлар, сервизлар (Германия, Хитой), хрусталлар, гиламлар, материаллар, кўрпалар, пардалар, кийимлар. Хамма нарса қимматга. Т. (+99890) 909-27-17. (Гр.51)

Абдували Akfa, эшик, ром, тунка, шифер оламан. Т. (+99893) 384-36-39.(Ав.49)

Асосан идиш-товоқ, хрустал, материал, пардалар, духоба, кўрпача, палас. Хамма нарса оламиз. Т. (+99897) 753-98-83, (+99894) 670-85-77. (Кр.51)

Автомат-машинку, холодильник, микроволновку, газплиту. Т. (+99890) 914-21-04. (К.51)

Асосан идиш-товоқ, гилам-палас, микроволновка, материаллар, коляска, нарсалар қиммат оламан. Т. (+99897) 330-34-90. (Кр.51)

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Адиба: идишлар, хрусталлар, чиннилар, гиламлар, материаллар, гиламлар. Хамма нарса қимматга. Т. (+99890) 965-32-06. (Гр.51)

Ақида: идишлар, хрусталлар, кўрпалар, гиламлар, пардалар, материаллар, ўйинчоқлар, телевизор, тикув машинаси, мебел. Т. (+99894) 648-88-12. (Гр.51)

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Мебель, холодильник, телевизор, газплита, кондиционер. Т. 942-78-06. (Л.51)

Макулатуру и книги. Т. (+99890) 975-12-05. (Юл.49)

Мантышници, кастрюли, казаны, ковры, паласы, фляги. Т. (+99894) 657-59-79. (К.45)

Ноъсоз телевизор. Т. 569-82-40. (Х.51)

Оверлок, тикув машинаси. Т. (+99894) 657-59-79. (К.45)

«Подольск» ручную. Т. (+99894) 657-59-79. (К.45)

Пылесос. Т. (+99890) 947-70-56. (К.51)

Телевизоры, музцентры. Т. (+99894) 657-59-79. (К.45)

Телевизор. Т. 973-68-31. (Х.51)

Хамма эски буюмларни сотиб оламиз: тез ва баланд нархда. Т.: (+99894) 642-66-46. (Юл.51)

Холодильник, кондиционер БК. Т. (+99890) 990-55-78. (Б.51)

Швейную машинку, оверлог. Т. (+99890) 990-55-78. (Б.51)

Сотаман

Пылесос. Ўзимники. Т. (+99894) 646-29-20. (К.51)

ЧИРОЙ

Хизматлар

Растушевка (85000), Лазерда татуаж, расмларни ўчираман (65 000). Фотоэпиляция, мезотерапия, мезонити, ажинларга ботокс, лабларга гел. Соч оламан, улайман. Ўргатаман. Насиба. Т. (+99891) 136-65-43. (Ч.51)

Косметология мезотерапия. Депиляция. Ўргатаман. Т. (+99890) 931-07-73. (Б.43)