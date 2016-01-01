Кино афиша Гороскоп Передачи Эълонлар Ob-havo

Москвада “Коломенская” метро бекатидаги портлаш оқибатида бир киши оғир яраланди

12:46, бугун

Москванинг “Коломенская” метро бекатида портлаган газ баллон туфайли, бир киши оғир яраланди, деб хабар берди “Тjournal.ru” нашри.

Нашрнинг маълум қилишича, портлаш “Коломенская” метро бекатининг жанубий вестюблида, пайвандлаш ишлари олиб борилаётганда рўй берган. Сўнгги маълумотларга кўра, метрополитеннинг бир ходими оғир яраланган. Воқеа жойига қутқарув хизмати ходимлари етиб келди, метрога кириш жойи ёпилди.

Диққат, диққат! "Даракчи"нинг Telegram’даги расмий каналига аъзо бўлиб, янгиликлардан баҳраманд бўлинг!



Озодбек Назарбеков 2017 йилда концерт бермаслиги сабабларига ойдинлик киритилди
ФИФА рейтинги: Ўзбекистон 62-ўринда қолди
Пиротехника воситаларини шоколад қутиси ичига яшириб олиб ўтишга уринган фуқаро қўлга олинди
Россиялик жонли "қўғирчоқ" (Фото)
Тилла занжирингиз орқали келажак ҳақида билиб олинг!
Путин россиялик элчи қотиллик вақтида нима сабабдан қўриқланмаганлигини тушунтириб берди