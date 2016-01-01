Москвада “Коломенская” метро бекатидаги портлаш оқибатида бир киши оғир яраланди

Москванинг “Коломенская” метро бекатида портлаган газ баллон туфайли, бир киши оғир яраланди, деб хабар берди “Тjournal.ru” нашри.
Нашрнинг маълум қилишича, портлаш “Коломенская” метро бекатининг жанубий вестюблида, пайвандлаш ишлари олиб борилаётганда рўй берган. Сўнгги маълумотларга кўра, метрополитеннинг бир ходими оғир яраланган. Воқеа жойига қутқарув хизмати ходимлари етиб келди, метрога кириш жойи ёпилди.
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