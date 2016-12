Интернет фойдаланувчиларининг байрамолди энг машҳур сўрови айрилиқ ҳақида бўлди

Google қидирув-тизимида “Севгилинг билан қандай алоқани узиш мумкин?” саволи энг машҳур бўлди.

Mirror нашри журналистлари Google ушбу сўровга қандай жавоб бераётганини текширишга қарор қилди.

“Ишда, дўстларингиз ёки телевизор қаршисида кўп вақт ўтказаётган бўлсангиз ҳавотирга тушиш вақти келди”, — дейилади битта сайтда.

“Аввал сизга ёққан унинг қайсидир жиҳати сизни ақлдан оздира бошлаган бўлса”, — дейилади бошқа сайтди.

“Нимаики гапирманг, баланд гапиринг”— дея маслаҳат беради учинчиси. Муаллифларнинг фикрларига кўра, ушбу белгилари ҳеч нарса ҳақида гапирмаяпти, сабаби ҳар қандай одам бундай ҳисларга дуч келган.

Нашр муаллифлари бошқа сайтлардан бузилаётган муносабатлар ҳақидаги маълумотларни излаб кўришди, бироқ уларнинг маслаҳатлари бунданда аҳмоқонароқ эди.

searches for 'should i break up with my boyfriend?' surging right now pic.twitter.com/3zVc63WGww