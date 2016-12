Хитойда Янги йил олдидан Трампга ўхшаган товуқ ҳайкали ўрнатилди

Хитойнинг Тайюань шаҳар округида Янги йил байрами муносабати билан тузилиши АҚШнинг янги президенти Дональд Трампни эслатадиган Товуқ ҳайкали ўрнатилди, деб хабар берди “Gazeta.ru” нашри.

Мазкур ҳайкални савдо мажмуаси эгаси буюртма қилган. Келажакда у Трампга ўхшаган товуқ ҳайкалининг ва Трампнинг қиёфасини эслатувчи турли маҳсулотларнинг нусхасини ишлаб чиқаришни режалаштирган.

Бу товуқ ҳайкали АҚШ президенти Дональд Трампнинг Хитойдаги “илк қиёфадоши” эмас. Илгари ҳам Хитойда Трампга ўхшаган олтин тустовуқ ижтимоий тармоқлар юлдузига айланганди. Беш ёшли тустовуқни Ханчжоулик журналист маҳаллий сафари боғида суратга олган эди.

A mall in China has erected a statue reimagining Donald Trump as a giant rooster: https://t.co/NzPvfhFp5s pic.twitter.com/9cmaxiEnDx