Президент Шавкат Мирзиёев номига хорижий давлатлар раҳбарларидан самимий қутловлар келмоқда

Янги – 2017 йил кириб келиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев номига хорижий давлатлар ва ҳукуматлар, халқаро ташкилотлар, компаниялар раҳбарлари ва жамоат арбобларидан Президентимиз ва Ўзбекистон халқига тинчлик-осойишталик, сиҳат-саломатлик, бахт-саодат ва муваффақиятлар изҳор этилган самимий қутловлар келмоқда.
Қуйидагилар ўз табрикларини йўллаган:
Россия Федерацияси Президенти – Владимир Путин
Россия Федерацияси Ҳукумати Раиси – Дмитрий Медведев
Қозоғистон Республикаси Президенти – Нурсултон Назарбоев
Туркманистон Президенти – Гурбангули Бердимуҳамедов
Қирғизистон Республикаси Президенти – Алмазбек Атамбоев
Тожикистон Республикаси Президенти – Имомали Раҳмон
Беларусь Республикаси Президенти – Александр Лукашенко
Арманистон Республикаси Президенти – Серж Саргсян
Афғонистон Ислом Республикаси Президенти – Ашраф Ғани
Испания Қироли – Фелипе VI
Германия Федератив Республикаси Федерал Президенти – Йоахим Гаук
Буюк Британия Бош вазири – Тереза Мэй
Польша Республикаси Президенти – Анджей Дуда
Исландия Президенти – Гвюдни Торласиюс Йоуханнессон
Кувайт Давлати Амири – Сабоҳ ал-Аҳмад ал-Жобир ас-Сабоҳ
Мўғулистон Президенти – Цахиагийн Элбэгдорж
Янги Зеландия Генерал губернатори – Пэтси Редди
МДҲ Ижроия қўмитаси раиси – Ижрочи котиби – Сергей Лебедев
Халқаро олимпия қўмитаси президенти – Томас Бах
«Лотте групп» компанияси президенти – Шин Донг Бин
Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университети ректори – Виктор Гришин
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Ўзбекистондаги доимий вакили – Стефан Приснер
Қутловлар келиши давом этмоқда.
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