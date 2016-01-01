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Президент Шавкат Мирзиёев номига хорижий давлатлар раҳбарларидан самимий қутловлар келмоқда

14:34, бугун

Янги – 2017 йил кириб келиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев номига хорижий давлатлар ва ҳукуматлар, халқаро ташкилотлар, компаниялар раҳбарлари ва жамоат арбобларидан Президентимиз ва Ўзбекистон халқига тинчлик-осойишталик, сиҳат-саломатлик, бахт-саодат ва муваффақиятлар изҳор этилган самимий қутловлар келмоқда. 

Қуйидагилар ўз табрикларини йўллаган: 

Россия Федерацияси Президенти – Владимир Путин 

Россия Федерацияси Ҳукумати Раиси – Дмитрий Медведев 

Қозоғистон Республикаси Президенти – Нурсултон Назарбоев 

Туркманистон Президенти – Гурбангули Бердимуҳамедов 

Қирғизистон Республикаси Президенти – Алмазбек Атамбоев 

Тожикистон Республикаси Президенти – Имомали Раҳмон 

Беларусь Республикаси Президенти – Александр Лукашенко 

Арманистон Республикаси Президенти – Серж Саргсян 

Афғонистон Ислом Республикаси Президенти – Ашраф Ғани 

Испания Қироли – Фелипе VI 

Германия Федератив Республикаси Федерал Президенти – Йоахим Гаук 

Буюк Британия Бош вазири – Тереза Мэй 

Польша Республикаси Президенти – Анджей Дуда 

Исландия Президенти – Гвюдни Торласиюс Йоуханнессон 

Кувайт Давлати Амири – Сабоҳ ал-Аҳмад ал-Жобир ас-Сабоҳ 

Мўғулистон Президенти – Цахиагийн Элбэгдорж 

Янги Зеландия Генерал губернатори – Пэтси Редди 

МДҲ Ижроия қўмитаси раиси – Ижрочи котиби – Сергей Лебедев 

Халқаро олимпия қўмитаси президенти – Томас Бах 

«Лотте групп» компанияси президенти – Шин Донг Бин 

Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университети ректори – Виктор Гришин 

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Ўзбекистондаги доимий вакили – Стефан Приснер 

Қутловлар келиши давом этмоқда.

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