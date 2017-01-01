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Англия Кубоги. "Ман Сити" йирик ҳисобда "Вест Хэм"ни енгди

09:54, кеча

Англия Кубоги 1/32 финалида “Манчестер Сити” жамоаси сафарда “Вест Хэм” футболчилари билан ўзаро баҳс олиб борди.

“Лондон Стэдиум” стадионида бўлиб ўтган учрашувда “шаҳарликлар” 5:0 ҳисобида зафар қучди. Голларда Яя Туре, Давид Сильва, Серхио Агуэро ва Жон Стоунз муаллифлик қилди.

Яна бир голга “Вест Хэм” ҳимоячиси Нордтвейт муаллифлик қилди. У ўзи истамаган ҳолда ўз дарвозасига гол урди.

“Вест Хэм” – “Манчестер Сити” 0:5  (0:3, 0:2)

Голлар: 0:1 – 33, пенальти Туре, 0:2 – 41, автогол Нордтвейт, 0:3 – 43 Сильва, 0:4 – 50 Агуэро, 0:5 – 84 Стоунз.

“Вест Хэм” – Адриан, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Нордтвейт, Фернандеш, Обианг, Лансини (Нобл, 58), Фегули, Антонио (Флетчер, 72), Кэрролл (Пайет, 58).

“Манчестер Сити” – Кабальеро, Стоунз, Сабалета, Клиши, Отаменди, Сильва (Нолито, 58), де Брюйне (Алейш Гарсия, 68), Стерлинг, Туре (Делф, 78), Санья, Агуэро.

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