Англия Кубоги. "Ман Сити" йирик ҳисобда "Вест Хэм"ни енгди

Англия Кубоги 1/32 финалида “Манчестер Сити” жамоаси сафарда “Вест Хэм” футболчилари билан ўзаро баҳс олиб борди.
“Лондон Стэдиум” стадионида бўлиб ўтган учрашувда “шаҳарликлар” 5:0 ҳисобида зафар қучди. Голларда Яя Туре, Давид Сильва, Серхио Агуэро ва Жон Стоунз муаллифлик қилди.
Яна бир голга “Вест Хэм” ҳимоячиси Нордтвейт муаллифлик қилди. У ўзи истамаган ҳолда ўз дарвозасига гол урди.
“Вест Хэм” – “Манчестер Сити” 0:5 (0:3, 0:2)
Голлар: 0:1 – 33, пенальти Туре, 0:2 – 41, автогол Нордтвейт, 0:3 – 43 Сильва, 0:4 – 50 Агуэро, 0:5 – 84 Стоунз.
“Вест Хэм” – Адриан, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Нордтвейт, Фернандеш, Обианг, Лансини (Нобл, 58), Фегули, Антонио (Флетчер, 72), Кэрролл (Пайет, 58).
“Манчестер Сити” – Кабальеро, Стоунз, Сабалета, Клиши, Отаменди, Сильва (Нолито, 58), де Брюйне (Алейш Гарсия, 68), Стерлинг, Туре (Делф, 78), Санья, Агуэро.
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