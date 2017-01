Барак Обаманинг хайрлашув твити рекорд даражага эришди

Барак Обаманинг Америка президенти сифатида Twitter микроблогида қолдирган хабари шу пайтгача ижтимоий тармоқларга жойлаштирган хабарларини ортда қолдириб, максимал даражадаги “лайк” ва репост тўплади, деб хабар берди “Vesti.ru” нашри.

Ўз лавозимидан кетаётган давлат раҳбари қуйидагича хабар қолдирди: “Ҳаммаси учун сиздан миннатдорман. Менинг сўнгги илтимосим биринчисини такрорлашдан иборатдир. Ўзгаришлар мен туфайли эмас, балки сиз туфайли яратилишига ишонишингизни хоҳлайман”.

Барак Обаманинг “президентлик”ка хос охирги сўзлари ижтимоиий тармоқларда 660 мингта перепостга эга бўлди. АҚШ президентининг

Twitter-аккаунтига 13 миллион нафар фойдаланувчи аъзо бўлган. 20 январь, инаугурация куни давлат раҳбарлиги янги сайланган Дональд Трамп ихтиёрига ўтади.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.