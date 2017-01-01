Италия Кубоги. “Ювентус”, “Наполи” ва “Фиорентина” чорак финалга чиқди

Италия Кубоги мусобақасининг нимчорак финалидан ўрин олган бир қатор учрашувлар бўлиб ўтди. Жумладан, "Ювентус" қийинчилик билан "Аталанта"ни 3:2 ҳисобида мағлубиятга учратди.
"Наполи" қуйи лига вакили "Специя"ни 3:1 ҳисобида мағлубиятга учратди. "Фиорентина" оғир кечган беллашувда "Кьево"ни 1:0 ҳисобида таслим қилди.
Ювентус – Аталанта 3:2 (2:0, 1:2)
Голлар: 1:0 – 22 Дибала, 2:0 – 34 Манжукич, 2:1 – 72 Конко, 3:1 – 75, пенальти Пьянич, 3:2 – 81 Латте Лаф.
Ювентус – Нето, Лихтштайнер, Ругани, Бардзальи, Пьянич (Бонуччи, 82), Асамоа, Эрнанес, Маркизио (Стураро, 46), Ринкон, Манжукич, Дибала (Пьяца, 62).
Аталанта – Бериша, Кальдара, Толои, Масьелло, Конти, Фройлер, Спинаццола, Куртич (Конко, 46), Грасси (Латте Лаф, 60), Д'Алессандро (Гомес, 82), Петанья.
Огоҳлантиришлар: Грасси (29), Толои (64), Латте Лаф (70), Фройлер (90).
Наполи – Специя 3:1 (1:1, 2:0)
Голлар: 1:0 – 3 Зелиньски, 1:1 – 35 Пикколо, 2:1 – 55 Жаккерини, 3:1 – 57 Габбьядини.
Наполи – Рафаэл, Альбиоль, Стринич (Хюсай, 78), Маджо, Максимович, Жаккерини, Рог, Габбьядини (Паволетти, 81), Зелиньски, Инсинье (Кальехон, 61), Диавара.
Специя – Чичисола, Валентини, Чеккарони (Пульцетти, 66), Мильоре, Терци, Дейола, Мажоре, Пью, Де Коль, Баэс (Мастину, 73), Пикколо (Граноче, 66).
Фиорентина – Кьево 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 90, пенальти Бернардески.
Фиорентина – Тэтэрушану, Оливера (Иличич, 78), Томович, Де Мео, Санчес, Кьеза (Валеро, 90), Бадель (Кристофоро, 78), Весино, Бернардески, Сарате, Калинич.
Кьево – Соррентино, Цесар, Сполли, Гобби, Кастро (Бирса, 82), Иско, де Гузман, Радованович, Бастьен, Инглезе (Межорини, 78), Флоро Флорес (Гамберини, 46).
Огоҳлантиришлар: Радованович (17), Кастро (36), Томович (52), Весино (61), Бадель (64), Калинич (65), Гобби (88), Соррентино (90).
Четлатишлар: Радованович (45), Сарате (71).
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