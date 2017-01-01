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“Реал” 2015 йил ноябридан буён энг салбий натижасини қайд этди

11:40, бугун

“Реал” жамоаси Испания Кубоги чорак финал илк ўйини доирасида “Селта”га қарши баҳс олиб бориб, 1:2 ҳисобида мағлубиятга учради.

40 ўйиндан иборат мағлубиятсиз сериядан сўнг “Қироллик клуби” қаторасига иккинчи мағлубиятга қабул қилиб олди.

“Championat.com” нашрининг хабар беришича, мадридликлар 2015 йилнинг ноябр ойидан буён илк марта кетма-кет икки ўйинда мағлубиятга учради.

Ўшанда жамоани испаниялик мутахассис Рафаэль Бенитес бошқариб борганди. Эслатиб ўтамиз, “Реал”нинг аввалги  мағлубияти Испания чемпионати доирасида “Севилья”дан (1:2) қабул қилиб олинганди.

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