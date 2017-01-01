Италия Кубоги. “Рома” йирик ҳисобда “Сампдория”ни енгиб, чорак финалга чиқди

Италия Кубоги нимчорак финалида “Рома” жамоаси ўз майдонида “Сампдория” футболчиларини қабул қилди.
Қизиқарли ва голларга бой кечган ўйинда римликлар сафида Рожа Наингголан дубль қайд этган бўлса, Эдин Жеко ва Стефан Эль-Шаарави биттадан гол киритишди, ҳамда “Рома”нинг чорак финалига чиқишини таъминлади.
Шу тариқа Лучано Спаллетти шогирдлари Италия Кубогининг чорак финалига йўл олдилар. Кейинги босқичда уларни “Чезена” кутиб турибди.
“Рома” – “Сампдория” 4:0
Голлар: 1:0 – 39 Наингголан, 2:0 – 47 Жеко, 3:0 – 61 Эль-Шаарави, 4:0 –90 Наингголан.
“Рома” – Алиссон, Фасио, Жезус, Мариу Руй (Эмерсон, 78), Рюдигер, Наингголан, де Росси, Эль-Шаарави (Перотти, 67), Паредес, Бруно Перес, Жеко (Тотти, 62).
“Сампдория” – Пужони, Сильвестре, Додо (Павлович, 78), Берешиньски, Режини, Журичич, Чигарини, Фернандеш, Линетти (Прат, 68), Муриэль, Будимир (Шик, 62).
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