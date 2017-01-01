“Локомотив” ўртоқлик ўйинида “Зенит” билан дуранг ўйнади

БААда ўқув-машғулотларини давом эттираётган Тошкентнинг “Локомотив” жамоаси ўртоқлик ўйинида Санкт-Петербургнинг “Зенит” клубига қарши баҳс олиб борди.
Учрашув анча қизиқарли ва тенг курашлар остида ўтди. Томонлар ҳарчанд уринмасин, гол кирита олмади ва ўйинда нурсиз дуранг қайд этилди.
Ўртоқлик учрашуви
“Локомотив” – “Зенит” 0:0
"Локомотив": Нестеров, Муҳаммадиев, Коне, Тўхтахўжаев, Зотеев, Махарадзе, Митрович, Туропов, Бикмаев, Мирзаев, Кризо.
Захирадан майдонга тушганлар: Икромов, Копадзе, Рўзиев, Файзиев, Жуниор Ахиссан, Усмонов
"Зенит": Кержаков, Зуйков, Йованович, Кришито, Жирков, Эрнани, Цаллагов, Жулиано, Шатов, Молло, Жоржевич.
Захирадан майдонга тушганлар: Бабурин, Чернов, Ломбертс, Нету, Анюков, Хави Гарсия, Юсупов, Могилевец, Мак, Кокорин, Молло.
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