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“Локомотив” ўртоқлик ўйинида “Зенит” билан дуранг ўйнади

21:42, бугун

БААда ўқув-машғулотларини давом эттираётган Тошкентнинг “Локомотив” жамоаси ўртоқлик ўйинида Санкт-Петербургнинг “Зенит” клубига қарши баҳс олиб борди.

Учрашув анча қизиқарли ва тенг курашлар остида ўтди. Томонлар ҳарчанд уринмасин, гол кирита олмади ва ўйинда нурсиз дуранг қайд этилди.

Ўртоқлик учрашуви

“Локомотив” – “Зенит” 0:0

"Локомотив": Нестеров, Муҳаммадиев, Коне, Тўхтахўжаев, Зотеев, Махарадзе, Митрович, Туропов, Бикмаев, Мирзаев, Кризо.

Захирадан майдонга тушганлар: Икромов, Копадзе, Рўзиев, Файзиев, Жуниор Ахиссан, Усмонов 

"Зенит": Кержаков, Зуйков, Йованович, Кришито, Жирков, Эрнани, Цаллагов, Жулиано, Шатов, Молло, Жоржевич.

Захирадан майдонга тушганлар: Бабурин, Чернов, Ломбертс, Нету, Анюков, Хави Гарсия, Юсупов, Могилевец, Мак, Кокорин, Молло.

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