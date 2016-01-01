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Мутолаа
Жиноят
Савол-жавоб
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Lady
Саломатлик
Мозийдан садо
Ҳидоят сари
Футбол - сўнгги янгиликлар
ФИФА рейтинги: Ўзбекистон 62-ўринда қолди
5 соат олдин
Бундеслига. Етакчилар жангида "Бавария" ғалаба қозонди
10 соат олдин
Испания Кубоги. "Барселона" "Эркулес" дарвозасига жавобсиз 7 та гол урди
12 соат олдин
Игорь Сергеев “Пахтакор” сафида машғулотларда иштирок этмоқда
1 кун олдин
Давид Алаба кетма-кет 6-марта Австрияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди
1 кун олдин
Роналду нега қора рангдан қўрқади?
1 кун олдин
Испания Кубоги. "Атлетико" мусобақанинг нимчорак финалига йўл олди
1 кун олдин
Олимпиада чемпиони Ҳасанбой Дўсматов “Йилнинг энг яхши боксчиси” дея эътироф этилди (фото)
1 кун олдин
Футзал бўйича Ўзбекистон Кубогига қуръа ташланди
2 кун олдин
Жавлон Гусейнов фаолиятини Таиландда давом эттиради
2 кун олдин
“Челси” “Реал” хавбеки Хамес Родригес учун 89 млн евро тўлашга тайёр
2 кун олдин
Ўзбекистон Профессионал Футбол Лигаси 2017 йилги мавсуми учун қуръа ташланди
2 кун олдин
“Реал Мадрид” 17 ёшли бразилиялик футболчига қизиқиб қолди
2 кун олдин
Рауф Инилеев Тошкентнинг “Обод” клубига бош мураббийи этиб тайинланди
2 кун олдин
"Барселона" бош мураббийи "Реал"ни ортда қолдиришни мақсад қилди
2 кун олдин
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